¿Quieres probar el pastel que come Arya en 'Juego de Tronos'?

Aunque nos encontremos en plena ola de calor, el Invierno ha llegado... al menos en la pequeña pantalla, gracias al estreno de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'.

Y nada mejor que comer un delicioso pastel caliente para combatir el frío que sufre Poniente. Al menos, así hizo Arya Stark (interpretada por Maisie Williams) en el último capítulo emitido de 'Juego de Tronos'.

En "Stormborn", Arya no sólo se reencontró con su huargo Nymeria, si no que volvió a ver a Hot Pie, con quien huyó de Desembarco del Rey tras el asesinato de su padre.

Ben Hawkey, el actor que da vida a Hot Pie, ha decidido llevar más allá su interpretación y ha abierto su propia panadería, llamada "You Know Nothing John Dough" (No sabes nada, John Masa).

Ben Hawkey | DigitalSpy

En ella prepara algunas de las delicias que probó Arya en 'Juego de Tronos'. Pero sólo podrás disfrutar de ellas a través de Deliveroo, según informa Digital Spy, que ha hablado con el actor.

"Los panes de lobo huargo de Hot Pie son los favoritos de los fans de 'Juego de Tronos', y la gente siempre me está preguntando por el secreto de mi receta", ha contado Hawkey al medio británico.