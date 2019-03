Esta es la explicación de la escena de Arya Stark en el último capítulo de 'Juego de Tronos'

¡CUIDADO! Evidentemente esta noticia tiene spoilers

Arya Stark vivió un capítulo muy emotivo lleno de reencuentros. En "Stormborn", la pequeña de los Stark volvió a coincidir con Hot Pie, a quien no veía desde la tercera temporada.

Pero el gran momento que vivió Arya (Maisie Williams) en el capítulo fue cuando se reencontró con Nymeria, su huargo, a la que no veía desde el final de la primera temporada.

Seis temporadas después, el animal aparecía en el bosque con su manada ante la pequeña Stark, pero parecía que este no la reconocía y mientras ella se alegraba de verla.

En ese momento, cuando Arya le decía que fueran a Invernalia juntas, el lobo se daba la vuelta y se marchaba. La frase de "That's not you" ha dado mucho de qué hablar. Tanto que los showrunners de 'Juego de Tronos' se han pronunciado.

David Benioff y DB Weiss han aclarado que la frase de Arya hacía referencia a su pasado. "Es una referencia directa al momento en que el padre de Arya, Ned Stark, pinta un retrato de ella acerca de la vida que podría tener como una dama de un castillo y casándose con algún señor, y usando vestidos elegantes", detallaba Weiss. "Esa no soy yo", le respondía la pequeña Stark al escuchar las palabras de Ned.

"Ella no está domesticada y tiene todo el sentido que su huargo tampoco lo esté. Una vez que el huargo se aleja, al principio su corazón está roto, pero después se da cuenta que es exactamente lo que ella hubiera hecho", continúa.

Benioff añade que Arya "por fin encuentra a Nymeria o viceversa, y por supuesto quiere que vaya con ella y sea su leal compañera otra vez, pero el animal ha encontrado su vida".