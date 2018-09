¿Quién era Frank?: El nuevo tráiler de la 6º temporada de 'House of Cards' hará que no te acuerdes de Kevin Spacey

El poder de Claire Underwood (Robin Wright) en 'House of Cards' no deja de crecer. Cuanto más poderosa se hace la protagonista en la ficción, más parece haber olvidado el paso de su marido, Frank Underwood (Kevin Spacey) en la serie.

La sexta temporada de 'House of Cards' será la última de la serie. Después de que Spacey saliera repentinamente de la producción ante sus acusaciones por abuso sexual, la ficción pretende dar un giro enorme en la trama, colocando a Wright como la única candidata al poder de la Casa Blanca. Algo que ya se mostró en los primeros avances de la nueva temporada, pero con este nuevo tráiler, la señora Underwood pretende dejar claro no solo que su marido ha muerto sino que ya no es importante.