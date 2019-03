Las pruebas de amor de Camila Mendes y Charles Melton más allá de 'Riverdale'

Después de que se comenzara a rumorear que la relación de Camila Mendes y Charles Melton de 'Riverdale' había traspasado la pantalla, les hemos visto juntos en varios planes y eventos, pero no hemos tenido una confirmación oficial.

Ahora que la pareja en la ficción también ha llevado la relación a otro nivel, e incluso KJ Apa les ha dado su bendición, los actores se han animado a tener más muestras de afecto en público.

El pasado domingo, ambos acudieron juntos a un evento de la Super Bowl, aunque la propia Mendes reconocía que no sabía mucho previamente sobre fútbol americano y durante la noche "aprendió un par de cosas".

Ahora, la joven actriz ha decidido apoyar el nuevo proyecto del actor, la adaptación de 'The Sun is also a Star', con un orgulloso mensaje en Instagram.

"Pero mírate Melton... Esto es solo el principio", escribía sobre el póster de la cinta además de añadir un corazón rodeando la cara de Melton.

Camila Mendes apoya a Charles Melton | Instagram @camimendes

