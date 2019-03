'Riverdale': KJ Apa reacciona a la posible relación de Veronica con su amigo

'Riverdale' es la ficción adolescente que está de moda y que cada vez cuenta con una comunidad de fans más grande. La tercera temporada esconde muchos misterios y ha traído consigo algunas sorpresas que muchos no se esperaban, como el romance de Veronica (Camila Mendes) y Reggie (Charles Melton), que de hecho parecen ser pareja en la vida real.

El actor KJ Apa, que interpreta a Archie, el ex novio de Veronica, ha opinado sobre este romance en una entrevista con Huffington Post, y parece estar a favor de la ruptura: "Estaba deseando que Archie esté soltero. Todo tiene que terminar en algún momento, especialmente en la televisión, porque la gente se va a aburrir. Tampoco me sorprendió tanto, porque definitivamente era un cambio que debía suceder. Creo que fue inevitable, con él yendo a la cárcel y ellos sin poder verse. No iba a durar".

Apa parece estar bastante satisfecho con la evolución de la historia, y sorprendentemente, también con el nuevo affair de su ex pareja: "Creo que Archie y Reggie son muy buenos amigos a pesar de que se peleen en los cómics y en la ficción. En el fondo son muy buenos compañeros. No creo que Archie tenga ningún resentimiento hacia Reggie. En todo caso, está feliz de que su compañero esté cuidando a su novia ahora".

Pues parece que si esperábamos más enfrentamientos, no va a ser así. La relación de amistad entre los dos jóvenes va mucho más allá de lo que pensábamos.