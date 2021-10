¿Su próxima víctima? La teoría viral que une 'You' con 'Emily in Paris'

La tercera temporada de 'You' se estrenó hace apenas unas semanas y desde entonces son muchas las teorías que han elaborado los fans intentando entender la perversa mente de Joe Golberg, el personaje al que interpreta Penn Badgley.

Como por ejemplo, la impactante teoría que asegura que Theo, el personaje de Dylan Arnolds, es en realidad el hermano pequeño de Joe y que podría ser el argumento principal de la ya confirmada cuarta temporada de 'You', ¿te lo imaginabas?

Pero es que esto no es todo, parece que el rodaje de 'You' también ha dado para mucho en el detrás de las cámaras y es que en la vida real, Dylan Arnolds (Theo) y Victoria Pedretti (Love) son pareja. Un detalle de lo más curioso teniendo en cuenta que en la serie mantienen un affaire.

La teoría que liga 'You' con 'Emily in Paris'

En el último capítulo de la tercera temporada de 'You', Joe Golberg decide acabar con la vida de Love, dar en adopción a su hijo Henry y simular su propia muerte para mudarse a París en busca de Marienne, la jefa de la biblioteca que se ha convertido en su nueva obsesión.

Sin embargo, son muchos los fans que no han podido evitar caer en la cuenta de que no es la única serie que se graba en la capital de Francia, también está 'Emily in Paris'. Y es por eso que muchos se han preguntado... ¿y si la nueva obsesión de Joe acaba siendo Emily Cooper y no Marienne? ¿Es posible un crossover entre las dos series?

