Las primeras imágenes de Jon Bernthal como The Punisher, el enemigo de Daredevil

Jon Bernthal, que encarna a The Punisher en la segunda entrega de la serie, ya se ha metido en la piel del enemigo de Daredevil. El actor aparece con el pelo rapado, cortes en la cara y un conjunto muy al estilo The Punisher.



'Daredevil vs. Punisher' es el nombre de la segunda temporada de la serie de Netflix y que contará con dos personajes sacados de los cómics, como son Elektra y The Punisher. La actriz Elodie Yung será Elektra, la ninja asesina vinculada a La Mano.



La segunda entrega de 'Daredevil' volverá a contar con Charlie Cox como Matt Murdock, lden Henson dando vida a Foggy, Rosario Dawson interpretando a Clarie Temple, y Deborah Ann Woll, de nuevo como Karen Page. Para poder ver a Elektra y The Punisher habrá que esperar hasta 2016.