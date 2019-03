No te equivoques: la boda del año no es la del príncipe Harry y Meghan Markle. El 'sí quiero' más esperado era el que se dieron esta semana Sheldon y Amy en 'The Big Bang Theory'.

Así ha sido la boda de Amy y Sheldon en 'The Big Bang Theory' | CBS

El capítulo final de temporada de la serie de CBS ha contado con unos invitados de lujo: los actores Kathy Bates y Mark Hamill. Bates interpretó a la madre de Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) y Hamill, conocido como Luke Skywalker de 'Star Wars', se interpretará a sí mismo.