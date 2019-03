'Fargo' presenta a un irreconocible Ewan McGregor en su nuevo teaser

El último teaser publicado de esta tercera temporada nos presenta a un irreconocible Ewan McGregor, protagonista de la nueva entrega de 'Fargo'. McGregor tendrá que dar vida no sólo a un personaje, sino a dos, los gemelos Stussy.

Junto a McGregor estarán los actores Carrie Coon ('The Leftovers'), David Thewlis ('Harry Potter'), Michael Stuhlbarg ('Boardwalk Empire'), Jim Gaffigan ('Away we go') o Scoot McNair ('Halt and Catch Fire), entre otros.

Esta nueva temporada de 'Fargo' estará ambientada un par de años después de la primera entrega protagonizada por Martin Freeman.