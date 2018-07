'Pretty Little Liars' y 'Teen Wolf' arrasan en los Teen Choice Awards 2015

Jussie Smollet, Rachel Platten, Little Mix, 5 Seconds of Summer, Ludacris e, incluso, la protagonista de 'Jane the Virgen', Gina Rodríguez -quien sorprendió a todos los asistentes con su talento musical-, fueron algunos de los encargados de amenizar la gala de los premios Teen Choice Awards que se celebró este domingo en Los Ángeles.



'Pretty Little Liars' ('Pequeñas Mentirosas') se alzó con varios premios dentro de su categoría, entre ellos al mejor villano por la actuación de 'A', mientras que, en el apartado de comedia, la gran triunfadora fue 'The Big Bang Theory'.



Otros de los premiados fueron Jensen Ackless y Misha Collins, por su "química" en pantalla gracias a 'Supernatural' y Jared Padalecki, que se hizo con el galardon al mejor actor de una serie de ciencia ficción o fantasía por su papel de Sam Winchester.



Algunos de los momentos más destacados de la noche fueron la despedida oficial de Nina Dobrev, quien no volverá a encarnar a Elena Gilbert en 'The Vampire Diaries', o el homenaje de Vin Diesel a Paul Walker después de que 'Fast & Furious 7' se hiciera con el premio a Mejor película de acción/aventuras.