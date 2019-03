El presentador Piers Morgan pide disculpas a Ariana Grande

Piers Morgan, presentador de 'The Good Morning Britain', suele protagonizar polémicas declaraciones. El último revuelo en el que se ha visto envuelto fue hace casi un mes cuando criticó a la cantante estadounidense Ariana Grande por no visitar a las víctimas del atentado ocurrido al finalizar su concierto en Manchester, comparándola con la reina Isabel II, que acudió un par de días después. Finalmente, esta semana Ariana Grande sorprendió al visitar a los asistentes a su concierto que estaban hospitalizados.

El presentador se retractó este domingo a través de su cuenta de Twitter, donde compartió una imagen del concierto solidario que organizó Grande para las víctimas del atentado, el One Love Manchester. "Pensé que Ariana Grande se equivocó al desaparecer tras el ataque a Manchester. Pero esta noche está ofreciendo un fabuloso espectáculo #OneLoveManchester".

I thought Ariana Grande was wrong to fly off after #ManchesterAttack.

But tonight she's putting on a fabulous show. 👏#OneLoveManchester pic.twitter.com/h6TLStGeoR