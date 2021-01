"No puedo imaginar cómo sería posible": La preocupación de Phoebe Dynevor sobre el rodaje de la temporada 2 de 'Los Bridgerton'

'Los Bridgerton' estrenaba su primera temporada esta Navidad y se ha convertido en una de las series más importantes del momento. La historia basada en los libros de Julia Quinn ha enganchado a muchos espectadores que esperan con ganas la temporada 2 de la serie.

Pero debido a la complicada situación actual que hay en el mundo con la pandemia del coronavirus las producciones están siendo muy afectadas por lo que muchas se están retrasando sus rodajes. En el caso de 'Los Bridgerton' la primera temporada de la serie culminó su grabación en febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia.

Sobre la llegada de la segunda temporada ha estado hablando su protagonista Phoebe Dynevor quien ha explicado a 'Deadline' que entiende que si la ficción sigue el orden de los libros el siguiente en centrarse sería su hermano en la ficción, Anthony Bridgerton: "Realmente no tengo idea de lo que van a hacer con la segunda temporada, pero me imagino que si siguen los libros, entonces sería el viaje de Anthony".

"Estoy seguro de que Daphne terminará involucrándose. Pero sí, me pregunto qué aspecto tendrá. Estoy emocionado de saberlo", continuaba diciendo sobre cómo será la historia de su personaje, Daphne.

Aunque Phoebe ha mostrado su preocupación sobre cómo va a ser posible el rodaje de la nueva entrega previsto para este mes de marzo por el COVID-19: "No puedo imaginar cómo sería posible filmar en estas circunstancias. Hay tantos extras y tantos miembros del equipo, y es un espectáculo muy íntimo. Simplemente me desconcierta cómo lo filmaríamos bajo las reglas de Covid a menos que hubiera una vacuna de antemano", comenta.

