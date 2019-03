La predicción de 'Los Simpson' que todos queremos que se cumpla

Desde hace unos años, parece que ver la serie 'Los Simpson' es adelantarse al futuro. La ficción animada que emiten Antena 3 y Neox se adelantó 16 años a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, también predijo el escándalo alimenticio de la carne de caballo o las escuchas de la NSA y en Springfield fueron los primeros en usar 'smartwatches' o ver la última película de 'Star Wars'.

Pero hay una "predicción" que aún no se ha cumplido y es la única que Al Jean, productor de 'Los Simpson', quiere que se cumpla: la que aparece en el capítulo "Gone Maggie Gone". "Hemos tenido ciertas visiones de utopía, de paz mundial", recuerda Al Jean en unas declaraciones que recoge CinemaBlend.

En la temporada número 20 de 'Los Simpson', el capítulo titulado "Gone Maggie Gone", Maggie se convierte en una pieza clave para alcanzar la paz mundial. "En la parodia del 'Código Da Vinci', Maggie trajo alegría y bondad al mundo... No creo que sean demasiado propensos a convertirse en realidad, sin embargo", añade Jean.