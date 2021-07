¿Por qué todos los spin-offs de 'Juego de Tronos' serán precuelas y no secuelas?

El final de 'Juego de Tronos' llegó hace ya dos años y desde entonces no hemos podido disfrutar de ninguna de las aventuras de los personajes más allá de la serie original. La serie gozó de un éxito tan grande que la propia HBO se puso manos a la obra para continuar con la expansión de la saga de Poniente, a pesar de ese final que tanta polémica levantó entre los fans.

Aunque todavía estamos lejos de poder ver la primera serie basada en el universo de George R.R. Martin, HBO tiene en mente sacar varias series de este universo. Pero parece que ninguna de ellas será una continuación directa de 'Juego de Tronos', sino que optarán por realizar precuelas de la serie.

Las precuelas de 'Juego de Tronos'

Y está claro que HBO quiere continuar con el universo de 'Juego de Tronos' ya que el éxito que tuvo la serie es innegable. Y parece que la primera precuela que nos regalarán será 'House of the Dragon' ('La casa del dragón'), que se centra en la familia Targaryen. Esta serie se ubicaría 200 años antes de 'Juego de Tronos' y coincidiría con la guerra civil a la que se conoce como 'The Dance of the Dragons'. Esta sería la primera serie que veríamos tras el final de 'Juego de Tronos' y tiene prevista su salida en algún punto del 2022.

Además, HBO también ha dado luz verde a '9 Voyages', que se centraría en Lord Corlys y la casa que construyó el mayor aventurero marino, más conocido como Sea Snake. También confirmaron que están trabajando en otras dos precuelas de la serie original, como 'Flea Bottom', que tendrá lugar en el distrito más pobre de Desembarco del rey y '10.000 Ships', que tendrá que ver con la princesa Nymeria.

Incluso hay un proyecto que tiene HBO que llevará una estética algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y parece que realizarán una adaptación de 'Tales of Drunk and Egg' con una serie de animación. En esta nueva serie que están preparando se centrarán en el imperio Yi Ti.

¿Por qué no hay secuelas directas de 'Juego de Tronos'?

Parece que HBO no va a apostar por continuar de forma directa con 'Juego de Tronos' y han preferido centrarse en eventos que suceden antes de la serie original. Esto puede parecer una idea algo extraña, pero para la 'Juego de Tronos' tiene sentido, no solo por su final tan polémico, sino por haber terminado con la mayoría de los arcos de transformación de sus personajes.

Si nos fijamos en el final de la serie y como terminan la mayoría de sus personajes, parece que no hay un camino muy claro para hacer una continuación directa. Ahora los siete reinos están en calma bajo el mandato del rey Bran y parece difícil construir una historia sobre su reinado.

Aunque es cierto que se especuló con un posible spinoff sobre Arya después de ver como la joven Stark ponía rumbo a lo desconocido abandonando Poniente para ser exploradora. Pero esa idea fue descartada finalmente por HBO.

Lo que está claro es que si hubieran hecho una serie demasiado cerca de los eventos de 'Juego de Tronos' tal vez no hubiera dejado satisfecho a los fans, por lo que realizar unas precuelas de la serie original es la idea más acertada. Sobre todo teniendo en cuenta que las que tiene en mente HBO se saben muy pocos detalles y por lo tanto sería una expansión más rica para el universo de Poniente.

