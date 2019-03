Pocos estrenos y muchos regresos en la parrilla de Fox

Fox apuesta esta temporada por arrancar con sus éxitos seguros. 'New Girl' (segunda temporada), 'Glee' (cuarta temporada), 'Bones' y la última temporada de 'Fringe'. Pero no sólo de éxitos viven las networks y hay que apostar por nuevas ficciones, para que luego sean éxitos.



Las comedias 'The Mindy Project' y 'Ben and Kate' y el drama 'The Mob Doctor' son las novedades en la parrilla de la cadena. La primera en llegar es 'The Mob Doctor' (17 de septiembre), un drama sobre una cirujana cardiotorácica de renombre que, para salvar a su hermano adicto al juego, es obligada a pluriemplearse como doctora de la mafia. El reparto lo encabeza Jordana Spiro ('My Boys'), Jaime Lee Kirchner ('Mercy') y James Carpinello ('The Good Wife').



'The Mindy Project' y 'Ben and Kate' se estrenan ambas el 25 de septiembre. La primera está protagonizada por Mindy Kaling ('The Office') y Anna Camp ('The Good Wife') y trata sobre una joven doctora cuya vida es muy Bridget Jones y tiene que tratar de compaginar su vida personal y su vida profesional.



'Ben and Kate' es una comedia sobre una convencional madre soltera cuyo desastroso hermano le ayuda a cuidar a su hija de cinco años. El reparto está formado por Dakota Johnson ('The Social Network') y Nat Faxon ('Bad Teacher').



EL REGRESO DE LAS VETERANAS

La primera serie en volver es 'Bones', con su octava temporada y una irreconocible Brennan (Emily Deschanel) de rubio. La nueva entrega supondrá un giro inesperado para el equipo de forenses de la exitosa serie de Fox tras el final de la séptima temporada.



El coro de instituto más famosos de la tele regresa el próximo 13 de septiembre. 'Glee' estrenará una cuarta temporada llena de caras nuevas y cameos de altura (como Kate Hudson y Sarah Jessica Parker).



El 25 de septiembre es el día de la comedia en la cadena: junto a los estrenos de 'The Mindy Project' y 'Ben and Kate', es la fecha del regreso de 'New Girl'. "New season. Same towels" (nueva temporada, mismas toallas). Así presentó Fox la segunda temporada de su comedia de éxito, protagonizada por Zooey Deschannel.



'Fringe' vuelve de la mano de los observadores. La presentación de la quinta y última temporada en la última edición de Comic-Con fue todo un acontecimiento. El 28 de septiembre es la fecha elegida por Fox para volver a los universos de JJ Abrams.



Los éxitos animados 'Family Guy', 'American Dad' y 'Los Simpson' regresan todos el mismo día, el próximo 11 de septiembre.