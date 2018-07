Peter Capaldi: "Éste puede ser mi último año en 'Doctor Who'"

Este 2015 está llegando a su fin, y parece que muchas series también. Después del anuncio de un posible final de 'The Big Bang Theory', ahora podría ser el turno de 'Doctor Who'.



Peter Capaldi, el protagonista de la ficción de BBC, 'Doctor Who', ha anunciado que tiene intención de abandonar pronto la serie.



El actor explicó que quiere "hacer otras cosas" en 'The Telegraph', el programa de Benji Wilson. "Este puede ser mi último año", afirmó el actor.



"Me encanta el Doctor Who, pero yo quiero hacer oras cosas", apuntaba Capaldi. "Llegará un momento en que todo esto termine, y eso lo sabía cuando empecé. Pensé en mi última escena desde el principio... Esa es mi naturaleza... Acepté el trabajo pero supe que, inevitablemente, llegará un día en que tenga que decir adiós", concluía.



A pesar de esta próxima despedida, aún quedan muchos capítulos para que los fans de la serie puedan seguir disfrutando de Capaldi.



La última aparición del Doctor fue en el especial de Navidad, "The husbands of River Song", en el que Alex Kingston regresó a la serie como River Song.



La actriz también habló sobre el futuro de la serie después de la salida de Capaldi en una entrevista para 'The Guardian'. "Es difícil, y no sé muy bien por qué, pero en todo caso, me imagino que el Doctor sería de otra raza, no de otro género", afirmaba la actriz.



Además, el futuro de la serie es todavía un misterio. La cadena BBC no se ha pronunciado sobre si la serie continuará después de la marcha de su protagonista, y en caso de ser así, quién será su sustituto.