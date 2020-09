El pene de este superhéroe roba todo el protagonismo en el 2x06 de 'The Boys'

Antes de seguir leyendo si no estás al día con 'The Boys' no sigas leyendo porque hay spoilers del 2x06 de la serie. Tras ver el capítulo ha habido un momento que ha robado todo el protagonismo y es el descomunal pene que ha aparecido y que pertenece a un superhéroe muy esperado.

Todo sucede después de desvelarse que Stormfront forma parte del equipo de un centro secreto, Sage Grove Center, donde experimentan con adultos a los que le meten el Compuesto V para crear superhéroes a la carta sin necesidad de hacerlo desde pequeños.

Momento en el que ha aparecido Love Sausage, uno de los personajes más populares de los cómics y que se caracteriza por tener un pene gigante y elástico. El actor que lo encarna se llama Andrew Jackson y da vida a Born Vasilii Vorishikin, un ex-policía de la Rusia comunista que acaba transformándose en este superhéroe.

"Love Sausage apareció razonablemente tarde en el desarrollo del guion", afirma Eric Kripke, showrunner de la serie, a EW. "Habíamos escrito un par de borradores, pero luego llegamos a un punto, como lo hicimos en este, en el que dijimos: '¿Sabes qué? No es lo suficientemente loco. Nos estamos perdiendo ese momento que hace que la gente diga qué es esto".

"Simplemente no hemos podido llegar a [él] porque literalmente es un hombre ruso gigante con una polla enorme, esa es su historia", explica Kripke.

Pero el momento perfecto llegó cuando decidieron que necesitaban que uno de los pacientes de Sage Grove "hiciera algo loco". Por lo que pensaron: "¡Love Sausage! ¡Love Sausage podría ser uno de los pacientes!", recuerda Kripke . "¡Y entonces su pene puede ser su poder!".

De hecho, el momento estelar en el capítulo llega cuando Love Sausage coge a Leche Materna por el cuello con su gigantesco pene y casi lo ahoga.

"Creamos un pene animado de más de tres metros como si fuese un tentáculo en una película de los 50", explica. Para añadir que estuvieron debatiendo detalles como: "el número de venas que tenía que tener o si estaba o no circuncidado".

Seguro que te interesa:

'The Boys': Esta podría ser la verdadera identidad de Negro Oscuro, el superhéroe más misterioso