La película ‘Grease’ tendrá una serie precuela: ‘Rise of The Pink Ladies’

Se esperaba que esta serie fuese llevada a la gran pantalla en 2019 por la plataforma HBO Max, en un spin-off de la película ‘Grease’, sin embargo, será finalmente producida por Paramount Plus.

Esta precuela tendrá lugar cuatro años antes del famoso romance entre Danny y Sandy en el instituto Rydell High, y se centrará por completo en las integrantes de las ‘Pink Ladies’ originales: Rizzo, Marty, Frenchy y Jan, cuatro chicas rebeldes, decididas a divertirse a su manera, incluso aunque eso suponga un escándalo para la época.

Amplían la historia

La serie contará con 10 episodios, escrita y producida por Annabel Oakes, creadora de series como ‘Atípico’ y ‘Transparent’. Pero la ampliación del universo ‘Grease’ no se queda solo en ‘Rise of The Pink Ladies’, los productores ejecutivos de la serie, Marty Bowen y Erik Feig, se encuentran trabajando en ‘Summer Lovin’, una película que será la precuela del musical ‘Grease’. Esta película también está a cargo de Paramount Pictures.

Nueva trama, nuevas canciones

Está previsto que la serie cuente con nuevos temas musicales, al tratarse de una precuela. Sin embargo, se espera que los espectadores puedan escuchar algunas de las canciones clásicas. Pero de momento, los derechos sobres las canciones y melodías las sigue teniendo HBO. Será necesario que ambas productoras puedan llegar a un acuerdo.

Los fans no olvidan

Tras el gran éxito que supuso el musical ‘Grease’, se intentó conseguir otro blockbuster con el estreno de ‘Grease 2’ (1982), protagonizada por una joven Michelle Pfeiffer y Maxwell Cauldfield. Pero la realidad es que esta secuela fue un fracaso, y obtuvo muchas malas críticas. Es por eso que, tras ese desplome en las taquillas, estas nuevas precuelas serán miradas con lupa por los fans de ‘Grease’, que ya se llevaron una decepción.

Por el momento aún no sabemos quiénes serán las actrices que darán vida a este grupo de chicas malas, ni del resto del elenco. Habrá que seguir esperando.

