Paz Vega protagonizará la serie que David Fincher prepara en HBO

David Fincher vuelve a televisión con un nuevo proyecto para HBO. 'Video synchronicity' contará con Paz Vega como protagonista. Será la primera vez que la actriz española trabaje con Fincher, que ha estado dos veces nominado al Óscar ('La red social' y 'El increíble caso de Benjamin Button') y ha gando un Emmy por el piloto de 'House of cards'.



Según informa el portal The Hollywood Reporter, HBO ha encargado una primera temporada de diez episodios de 'Video synchronicity' -título provisional, anteriormente conocido como 'Living on video'-, una comedia musical ambientada en la década de 1980.



'Video synchronicity' se desarrolla en Los Ángeles y gira en torno a Robby (Charles Rowe), un joven que abandona la universidad para dirigirse a Hollywood con el objetivo de cumplir su sueño como director de una película de ciencia-ficción, pero en su lugar consigue un puesto de trabajo como director de una empresa que realiza vídeos musicales.



A través de los ojos de Robby, los seguidores de la serie verán cómo los directores, ejecutivos y el resto de profesionales de la industria musical se enfrentan al día a día.