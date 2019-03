Patrick Dempsey abandona 'Anatomía de Grey' en la próxima temporada

Las series de médicos están sufriendo una grave crisis. Primero fue 'House', con las declaraciones de Hugh Laurie anunciando que la próxima temporada de 'House' -la octava- será la última en la que participe (¿'House' sin House?). Después fue la doctora Cuddy quien anunció que abandonará la serie durante la octava temproada (Lisa Edelstein está emecionada con "emprender nuevos proyectos"). Y ahora la crisis se ha trasladado al Seattle Grace: Patrick Dempsey ha anunciado que abandonará 'Anatomía de Grey' la próxima temporada.



La octava temporada de la serie de la ABC será la última para el doctor Shepard. Así lo ha asegurado Patrick Dempsey en una entrevista concedida a la edición italiana de 'Vanity Fair', aunque tras estas palabras parece que vuelve a no estar del todo claro su futuro. "Será mi última temporada", aseguraba en aquel momento. "No sé lo que pasará con el resto de personajes, pero yo para mí terminará en ese momento", confirmó el actor.



A pesar de estas claras palabras, su representante ha aclarado que no se refiere a que vaya a dejar la serie, sino a que su contrato termina en ese momento "y aún no sabemos lo que ocurrirá en el futuro".



Las declaraciones de Dempsey no sorprenden ya que hace unos días Ellen Pompeo, Meredirth Grey ("la House" de 'House'), afirmaba que tampoco le habían ofrecido la renovación.