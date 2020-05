Los protagonistas de 'Pasión de Gavilanes' están más de actualidad que nunca durante las últimas semanas. Y es que muchos son los titulares que están acaparando últimamente.

Primero fue la complicada situación por la que ha atravesado Danna García quien tras dar positivo en coronavirus. Después muchos de los rostros de su reparto hablaron de la posibilitad de hacer una nueva temporada de la telenovela. Y, recientemente, Danna ofrecía unas declaraciones sobre el rodaje de 'Pasión de Gavilanes' que están dando mucho de qué hablar.

Fue en una conversación en directo a través de Instagram con la también actriz de la ficción Lorena Meritano donde Danna confesó que su experiencia en 'Pasión de Gavilanes' había sido muy mala: "Estaba muy sola, muy sola", afirmaba

"No encontré una familia en Gavilanes, encontré un freno de mano. No encontré una familia que me hubiera hecho mucha falta, lo habría necesitado", se sinceraba.

La colombiana explica que la relación con varios de los actores empezó a empeorar cuando su personaje, Norma Elizondo, y el de Mario Cimarro, Juan Reyes, empezaron a ganar protagonismo: "Ese fue parte del problema de que yo no encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y el mio a ser un poco más protagonistas no cayó muy bien. No era culpa mía pero terminas cargando el marrón".

Todo esto y muchas más cosas confesó Danna después de 17 años del final de la telenovela. Ahora, la actriz Natasha Klauss, quien encarnaba a Sarita Elizondo, ha sido la primera en romper su silencio sobre lo sucedido.

En el vídeo de la noticia puedes ver lo que ha dicho la intérprete cuando le han preguntado sobre las declaraciones de su compañera.

