"Es la parte más tóxica de mi vida": Sydney Sweeney, la estrella de 'Euphoria', cuenta la ansiedad que le provoca Instagram

La actriz de 'Euphoria' Sydney Sweeney ha vuelto a sufrir acoso a través de las redes sociales y ha tenido que volver a hablar para detener esta cantidad de faltas de respeto hacia ella. Y una vez más Sydney se ha sincerado sobre por lo que está pasando para dejar claro que las redes sociales no son un juego: "Es la parte más tóxica de mi vida. El hecho de que esté dudando o tenga tanta ansiedad cuando quiero publicar una foto es repugnante".

Más adelante, Sydney cuenta a The Independant cómo en su personaje en 'The Voyeurs', su nueva serie, toca estos temas tan presentes en la actualidad: "Nunca he visto una película, especialmente a día de hoy, que explore el lado perjudicial de nuestra sociedad".

Y termina explicando: "Porque estamos constantemente comparándonos con sus vidas, lo que llevan, lo que son, la apariencia que tienen y creo que eso es algo con lo que Pippa tiene muchos problemas y ella se compara a través de la ventana y de la pareja".

No es la primera vez que Sydney Sweeney sufre acoso en redes sociales

Por desgracia no es la primera vez que Sydney Sweeney sufre un ataque de este tipo a través de las redes sociales y la actriz se ha tenido que enfrentar a ser tendencia en Twitter. En aquel caso que sucedió hace unos meses, muchos usuarios la llegaron a llamar 'fea' o la comparaban con los teleñecos. Sydney hizo un directo a través de su cuenta de Instagram para explicar lo que estaba sucediendo: "Parece ser que soy tendencia en Twitter ahora mismo por ser fea".

Sydney sigue contando: "Y yo no haría nunca algo así, nunca. Pero creo que es muy importante para la gente ver que las palabras realmente afectan a las personas. Sé que todo el mundo dice, 'No puedes leer cosas' y 'no deberías leer cosas', pero ¡soy una maldita persona! Estoy sentada con mi perro Tink viendo HGTV y vestida con mi pijama".

"La gente necesita ser mucho mejor en redes sociales, porque ahora mismo la cosa está muy mal ahí", termina diciendo entre lágrimas.

Seguro que te interesa:

Zendaya muestra las primeras imágenes del rodaje de la segunda temporada de 'Euphoria'