El éxito de 'Outlander' no hace más que aumentar con cada temporada que pasa, y gran parte es gracias a la gran complicidad y química de sus protagonistas, Sam Heughan y Caitriona Balfe.

Los actores han interpretado a Jamie y Claire Fraser durante cinco temporadas (¡y una en rodaje!) y siempre han mostrado tener una relación envidiable, y se consideran prácticamente familia.

Heughan se ha sincerado por completo sobre su relación con su compañera en su libro, 'Tierra de clanes: Whisky, guerras y una aventura escocesa sin igual', un proyecto que comparte con otro co-star, Graham McTavish, y que se completa con el documental 'Men in Kilts' sobre su viaje por Escocia.

Las palabras de Sam sobre Caitriona

"Caitriona Balfe, mi sufridora y completamente brillante co-star. Caitriona y yo hemos estado en este viaje juntos casi siete años ya. Ambos bastante verdes al principio, nos juntaron para hacer de las almas gemelas Jamie y Claire. En Caitriona he encontrado no solo a una co-star brillante y sensible, pero una amiga leal. Sabemos cómo funciona el otro", asegura.

Además, Heughan añade: "Hay una facilidad y una comodidad trabajando juntos. Y por supuesto, tenemos nuestros desacuerdos, pero al final, siempre, nos tenemos el uno al otro. Confiamos el uno en el otro y la considero una de mis amigas más cercanas".

Tras estas bonitas palabras, Sam Heughan continúa sincerándose.

"Es difícil no pasarlo bien en el set. Y nos reímos mucho, ambos compartimos un sentido del humor un tanto infantil. Sabemos los puntos flacos del otro. Y muchas veces Cait me ha ofrecido un hombro en el que apoyarme o buenos consejos. Soy tan afortunado de compartir este viaje con ella. Y supongo que lo de la química funciona solo. Caitriona, te debo tanto", termina.

Seguro que te interesa:

'Outlander': Caitriona Balfe habla de las secuelas de Claire tras ser violada en el final de la temporada 5