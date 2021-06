Las esperadas palabras de Joseph Fiennes tras el final de la temporada 4 de 'El cuento de la criada': "Siempre lo supe"

El 4x10 de 'El cuento de la criada' titulado 'The Wilderness' no ha dejado a nadie indiferente tras ver el final de la entrega. Avisamos que a partir de ahora hay SPOILERS por lo que estás a tiempo de dejar de leer.

Si has visto como termina la cuarta temporada sabrás que Fred Waterford muere en manos de June después de un capítulo en que muchos pensaba que el comandante y verdugo iba a salir impune de todos sus delitos.

Y es que, tras permanecer en arrastro en Canadá Fred había llegado a un acuerdo de indulgencia y salir libre a cambio de dar información relevante sobre Gilead. Pero, al conocer que la persona que la violó y maltrató durante años podría salirse con la suya June da una vuelta de tuerca a la situación e inicia su venganza.

¿Qué se esconde tras el comandante Fred Waterford en 'El cuento de la criada'? | antena3.com

Así, cuando Fred cree que va a salir libre Mark Tuello (representante del Gobierno en el exilio de los Estados Unidos) le dice que no va a obtener su libertad. Entonces le comunica que vuelve a Gilead y se reencuentra con Nick y el comandante Lawrence quien le dice que ahora será judgado en Gilead con sus propias normas.

Nick se lo lleva a un bosque en tierra de nadie y June aparece junto a muchas otras mujeres para acabar con su vida. De esta manera el comandante muere a manos de su víctima y otras muchas víctimas de Gilead. Su última imagen es colgado de un muro sin cabeza.

Tras la emisión del episodio Joseph Fiennes, quien ha dado vida a Fred Waterford en esta cuatro temporadas, y el productor ejecutivo de la serie Bruce Miller han concedido una entrevista a 'Deadline'. "'El cuento de la criada' me ha enseñado mucho, pero no puedo esperar para sentarme y disfrutar de este espectáculo desde otra perspectiva", dice Joseph tras su final en la serie.

Además, el actor explica el momento en el que supo cuándo sería el final de su personaje: "Siempre lo supe de alguna manera que se introduciría en la narrativa, y Bruce, muy amablemente, al final de cada temporada, tomábamos un café y charlábamos sobre cómo iban las cosas o dónde podrían ir las cosas nuevamente. Recuerdo que era el final de la temporada 2, él muy amablemente dijo hey, escucha, solo un aviso de que el tiempo para el comandante podría haber terminado la próxima temporada. Eso fue al final de la temporada 2, y luego estaba leyendo furiosamente todos los episodios mientras estábamos filmando la temporada 3, y no pasó nada. Yo estaba como, Bruce, ¿qué está pasando? Y luego nos pusimos al día, y él dijo que no, creo que la temporada 4. Así que, muy amablemente, me retuvo un año más de lo que pensé que debía quedarme, pero tuve una idea desde el principio".

Joseph Fiennes en 'El cuento de la criada' | Hulu

Joseph Fiennes también ha hablado sobre la venganza de June: "Me encanta la forma en que Bruce introdujo el tema de la venganza, tenemos que encontrar un cierre y el perdón. Tiene que haber un sentido de lástima por el tipo y me encanta que June sea consciente de su rabia y consciente de que perderá su espiritualidad por este impulso, esta necesidad de matar. Es confuso. Dará lugar a otra dimensión en la relación entre Luke y June".

Aunque también explica que esta sed de venganza tendrá importantes consecuencias en ella: "Es paradójico, y creo que la necesidad de justicia y venganza de June es fascinante. Es algo que nosotros, como audiencia, necesitamos. Es una cierta catarsis porque va a quedar libre, pero la paradoja es que ella se convierte en producto de lo que quiere acabar".

"El comandante está muerto. El hecho es que hay muchos comandantes. Es una batalla larga. Creo que la lección que está aprendiendo es la lección que estamos aprendiendo todos, que es que no importa cuántas decisiones tomes, siempre hay otra decisiones que debes tomar", continúa diciendo sobre lo que puede pasar con June a partir de ahora.

Por su parte, Bruce Miller explica que aunque Fred ha muerto no es el final de la relación de June y él: "Creo que aunque Fred está muerto, su influencia en June continúa y eso, en nuestra serie, se muestra a través de flashbacks".

Yvonne Strahovsky y Ralph Fiennes como Serena y Fred en 'El cuento de la criada' | hulu

Además, apunta que esta acción va a tener consecuencias para June ya que después de esto no hay vuelta atrás para ella: "Terminamos el episodio cinco minutos antes de que ella se dé cuenta de lo que acaba de hacer. Está muerto, pero no es el final de su relación con Fred Waterford, no es el final de la relación con su ira hacia Fred Waterford. Se trata de lo que sucede cuando consigues lo que siempre quisiste. Ella está en Canadá con su esposo, con su hija. Ella se ha vengado de Fred, y no se siente particularmente bien. Creo que terminamos a cinco minutos de ese ajuste de cuentas con ella misma, de ese cambio de June como sirvienta en Gilead a una June vengadora con más opciones pero más responsabilidad".

Por último, Joseph Fiennes termina hablando de cómo será el futuro de Serena ahora que él ya no está dejando caer que ella también beberá de su propia medicina: "Creo que será interesante ver cómo la próxima temporada Serena podría tener una versión de esa misma narrativa. La audiencia necesita ver a la gente caminar por la tabla mientras obligan a otros a caminar por la tabla, y hay un sistema de justicia superior. Y, para mí y para la audiencia, esa es en parte la razón por la que amo esta serie".

Seguro que te interesa:

¿Has reconocido a la niña de 'La Maldición de Hill House' en 'El cuento de la criada? Mckenna Grace reaparece muy cambiada