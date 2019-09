No será hasta febrero de 2020 cuando los fans de 'Outlander' puedan disfrutar de la quinta temporada de la serie de Starz. Pero es cierto que ya hemos visto algunos adelantos de la nueva entrega, como la imagen promocional que ilustra esta noticia.

¿De qué crees que están asustadas Claire y Brianna en la imagen? ¿Y por qué Jamie (Sam Heughan) aparece desafiante? Si vamos a la novela de Diana Gabaldon en la que se basa esta temporada, 'The Fiery Cross'. Así que si no has leído lo novela y no sabes lo que podría suceder, es mejor que no veas el vídeo, donde explicamos cuál puede ser su temor, ya que contiene SPOILERS.

