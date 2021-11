'Outlander': Sam Heughan confiesa que podría haber rechazado ser Jamie Fraser de haber sabido este detalle

'Outlander' estrenaba su primera temporada en 2014. La serie que adapta las novelas de Diana Gabaldon con dos actores protagonistas desconocidos para el gran público, Caitriona Balfe y Sam Heughan como Claire y Jamie Fraser.

La primera temporada fue todo un éxito y desde entonces la serie es una de las ficciones con más fans del momento. Muchas son las circunstancias que han hecho que 'Outlander' coseche este triunfo a lo largo de los años pero, sin duda, una de las más importantes son sus actores.

Caitriona Balfe y Sam Heughan se han convertido en unas auténticas celebridades y sus carreras se han disparado desde entonces. Además los actores tiene una conexión muy especial en pantalla lo que hace que sean tan creíbles ante el público.

Pero, ahora, Sam Heughan ha confesado en el podcast 'Just For Facts' con Alex Zine que podría haber rechazado el papel de Jamie Fraser si llega a saber la enorme repercusión que iba a tener: "Es extraordinario y [Outlander] tiene una gran base de fans y yo no lo sabía cuando obtuve el trabajo por primera vez"

"Si hubiera sabido sobre la base de fans, creo que probablemente lo hubiera pensado dos veces porque hubiera sido tan abrumador", explica.

Aunque, asegura que los fans es una de las partes más importantes y bonitas de este fenómeno: "Son tan leales, estamos muy agradecidos de que nos hayan seguido a lo largo de este viaje".

"No solo apoyan a 'Outlander', sino que cualquier proyecto que hagamos, cualquier organización benéfica, que hagamos yo y mis compañeros de reparto, lo apoyan de todo corazón y honestamente, no podemos agradecerles lo suficiente", concluye.

