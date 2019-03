El origen de 'The Walking Dead' podría estar en 'Breaking Bad'

La Comic-con de San Diego 2018 ha dejado algunos titulares muy emocionantes para los fans. También para los seguidores de la serie 'The Walking Dead' y 'Breaking Bad', ambas de AMC, que llevan años teorizando sobre un posible crossover entre ambas. Pero, ¿cómo sería esto posible con temáticas tan diferentes entre las series?

Los fans de ambas series están convencidos que el origen del mundo caótico en el que están sumidos los protagonistas de 'The Waling Dead' es culpa ni más ni menos que de Walter White de 'Breaking Bad'. Por lo que las dos series transcurrirían en el mismo universo, aunque con algunos años de diferencia. Los seguidores están convencidos que la metanfetamina azul es la culpable del virus zombie. En el panel de 'Fear the Walking Dead' durante la Comic-con de San Diego los fans insistieron sobre esta teoría a los creadores, por lo que finalmente Gale Anne Hard afirmó: "Fue la droga de Breaking Bad". Respuesta que hizo estallar en carcajadas a los asistentes al panel. Obviamente Gale lo dijo en tono de broma, conocedora de esta teoría fan.

No obstante, no es de extrañar que los fans puedan pensar que 'Breaking Bad' es una precuela de 'The Walking Dead' ya que hay varias referencias entre ambas series que han hecho que los fans lleguen a esa conclusión como la aparición de un coche muy particular, un Dodge Challenger rojo que sale en ambas series. En 'Breaking Bad' es el coche que Walter White (Bryan Cranston) le regala a su hijo y en 'The Walking Dead' es el coche que usa Glenn para huir de los zombis.

Dodge Challenger rojo en The Walking Dead | AMC

Además, para alimentar todavía más esta teoría, en la tercera temporada de ‘Fear the Walking Dead’ se pudo escuchar en un capítulo, la canción 'Negro y azul' de Los Cuates de Sinaloa, que también se escucha en la segunda temporada de ‘Breaking Bad’.

La novena temporada de 'The Walking Dead' se estrenará el próximo 7 de octubre.