'Once upon a time' presenta trailer de la tercera temporada y su spin-off

'Once upon a time' acudió a la convención Comic-Con para presentar su tercera temporada, pero además tuvo también como acompañante a su spin-off, 'Once upon a time in Wonderland', que estuvo presente con un panel en el que se desvelaron muchas cosas sobre esta nueva serie y además se anunció el fichaje del actor Naveen Andrews, que hizo aparición sorpresa en la charla.



La nueva temporada, la tercera ya, va a estar centrada en gran parte en el mundo de Neverland, y aunque veremos a Peter Pan y de momento no sabemos quién lo va a interpretar, sí que se dijo que alguno de los personajes le verá incluso con bastante terror. Por otro lado la temporada mostrará de que manera se conecta Storybrooke y Neverland.



En cuanto al spin-off de 'Once upon a time', 'Once upon a time in Wonderland', se anunció el fichaje del actor Naveen Andrews, (Sayid en 'Perdidos'), y que interpretará al personaje de Jafar, el malvado villano de Aladdin que en esta ocasión será un personaje del que tener mucho miedo, además de ser mucho más malo de lo que podemos llegar a pensar.



Por otro lado se verá como la serie arranca su primer episodio con sus personajes en Storybrooke, y como uno de los personajes (la Sota de corazones, ahora interpretado por Michael Socha) lleva tiempo vinculado al bosque encantado.