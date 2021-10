Olivia Rodrigo rompe su silencio sobre los problemas de plagio con su canción 'good 4 for u' por la que ha tenido que ceder millones

Olivia Rodrigo se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana a principios de año gracias al exitazo de su primer single, 'driver's license'.

Tras esto, la fama de la protagonista de 'High School Musical: El musical: La serie' no ha hecho más que crecer, y su primer álbum sigue acumulando éxitos.

No obstante también se ha encontrado importantes piedras en el camino, y la joven ha estado en el centro de la polémica debido a una batalla legal por los derechos de copyright de su canción 'good 4 u'. El debate plagio/inspiración ha acabado con la artista cediendo derechos a Paramore por la similitud con su canción 'Misery Business', cediendo millones de dólares en royalties.

Y esta no ha sido la única, pues algo similar le ha ocurrido con 'deja vu' en la que ha incluido en los créditos a Taylor Swift por 'Cruel Summer', un parecido que ha sido más cuestionado.

Olivia Rodrigo, elegantísima con este Yves Saint Laurent | Getty

Olivia Rodrigo se pronuncia

Después de esta vorágine de cambios, Olivia, también compositora de sus canciones, se ha pronunciado al respecto en un reportaje con Teen Vogue.

"Es complicado. Escribir canciones sobre cómo me siento siempre ha sido fácil y divertido para mí, y creo que la cara de los negocios en la música ha sido algo que me ha costado más aprender. He estado un poco lidiando con eso este año, pero solo he estado intentando recordar que escribo canciones porque las amo. Me siento afortunada de poder hacer eso y ser cantautora de profesión... al final del día, siento que lo demás no tiene mucho que ver conmigo", reflexiona la artista.

Sobre haber tenido que ceder sus créditos, confiesa: "Creo que es decepcionante ver cómo la gente saca las cosas de contexto y le quita mérito al trabajo de cualquier mujer joven. Pero al final simplemente estoy muy orgullosa y feliz de decir que mi trabajo es escribir canciones... toda la música se inspira con otra".

"Obviamente, yo escribo todas mis letras desde el corazón y sobre mi vida. La letra y la melodía de 'good 4 u' se me ocurrió una mañana en la ducha", afirma.

