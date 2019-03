Oleada de renovaciones en las cadenas estadounidenses

Las cadenas de cable estadounidenses viven una época dorada. Showtime acaba de confirmar que renueva tres de sus series de más éxito: 'Californication', 'House of Lies' y 'Shameless'.



Las tres ficciones estrenaron este pasado 13 de enero sus nuevas temporadas con buenos datos de audiencia. Las tres producciones tienen como principal atributo una mezcla disparatada de drama y comedia. Los nuevos capítulos de 'Californication', 'House of Lies' y 'Shameless' se podrán ver en 2014, según informa Deadline.



Uno de los primeros estrenos de lo que va de año ha sido 'Banshee', que también se ha convertido en el primero en confirmar una segunda temporada. Según recoge TV by the Numbers, Kary Antholis (director de HBO miniseries y Cinemax) ha confirmado una nueva temporada de la serie de Alan Ball ('True Blood').



La serie protagonizada por Anthony Starr tan solo ha emitido sus tres primeros capítulos, con una audiencia de medio millón de espectadores vieron la season premiere (correcta, teniendo en cuenta el canal en el que se emite).



Otra serie que tendrá una segunda temporada es la ficción de BBC America, 'Ripper Street', que también ha convencido a los directivos del canal y tendrá una temporada más de 8 capítulos.