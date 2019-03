Obama cita a 'Mad Men' en su discurso sobre el Estado de la Unión

Las aventuras del afamado ejecutivo Don Draper (Jon Hamm) vieron la luz en 2007. Desde entonces, la serie creada por Matthew Weiner ha sido aplaudida por la crítica y el público. Y ahora, cuando está a punto de encarar su recta final, su repercusión llega incluso hasta el Congreso de los Estados Unidos.



Y es que cuando apenas quedan unas semanas para el estreno de su séptima y última temporada, la ficción de la AMC ha sido capaz de colarse en un discurso del mismísimo presidente de Estados Unidos.



Durante su speech, Obama hizo alusión a 'Mad Men' en cuando se refería a la igualdad de remuneración para las mujeres. Un momento que consiguió provocar la risa y el aplauso de algunos de los asistentes en el Congreso.



Esta parte del discurso fue la siguiente: "Hoy en día, las mujeres representan la mitad de nuestra fuerza de trabajo, pero todavía continúan cobrando 77 centavos por cada dólar que un hombre gana. Eso está mal, y en 2014 es una vergüenza. Una madre merece tener un bebé sin necesidad de sacrificar su trabajo", declaró el presidente de EEUU.



Así, cuando Obama pronunciaba estas palabras hecho manó de la exitosa 'Mad Men' para ejemplificar un sistema que no quería para su país: "Es hora de acabar con las políticas de trabajo propias de un episodio de 'Mad Men'".



Ante esto, la reacción por parte del creador de la serie no tardó en llegar. Matt Weiner declaró a 'The New York Times' que "apoya" al presidente y sobre todo que se siente "muy honrado" de que 'Mad Men' sea "una parte de un discurso muy necesario a nivel nacional".



'Mad Men' regresará el próximo 13 de abril de 2014 con la primera parte de su séptima y última temporada. La segunda y definitiva tanda de episodios llegará un año más tarde, en la primavera de 2015.