Noticia agridulce para los fans de ‘Loki’: cambios en la segunda temporada

La segunda temporada de 'Loki' fue anunciada en una escena poscréditos en el último episodio, algo que fue muy bien recibido por los fans de la serie. Sin embargo, quien no repetirá es su directora Kate Herron.

Así lo ha confirmado ella misma en una entrevista para Deadline: “no voy a regresar. Siempre planeé estar solo en esta, y para ser sincera, si siquiera estaba en mi mente una segunda temporada”. Herron fue rotunda en su respuesta “Estoy emocionada por ver la siguiente temporada como una fan más”. Por último, también quiso recalcar lo importante que ha sido para ella participar en la serie del dios del engaño “estoy orgullosa de lo que hicimos aquí, lo he dado todo”.

Kate Herron fue una de las impulsoras del primer personaje bisexual del universo Marvel, y con su marcha puede que Marvel Studios decida cambiar el rumbo de la serie protagonizada por Tom Hiddleston. De hecho, muchos de sus fans no les ha gustado mucho que Loki haya terminado esta primera temporada en una relación heteronormativa.

Todo lo que sabemos de la segunda temporada

De momento, no se sabe mucho sobre esta nueva entrega. Lo que está prácticamente seguro es que el actor Tom Hiddleston seguirá dándole vida a Loki, al menos a uno de ellos. También volveremos a ver a Sophia Di Martino, en su papel de Sylvie, la Loki femenina que ha conquistado a los fans de Marvel. Repetirán también Owen Wilson y Wunmi Mosaku en sus papeles de Mobius M. Mobius y Hunter B-15 respectivamente. Por último, es bastante probable que también reaparezca Gugu Mbatha-Raw, que le da vida a Ravonna Renslayer, aunque no sabemos dónde escapó al final de la temporada. Y no nos olvidamos de Tara Strong, que pone voz a la misteriosa Miss Minutes. Sin embargo, el retorno más esperado es el de Jonathan Majors, que dará vida al villano no solo en la segunda temporada de ‘Loki’ sino en todo el universo Marvel.

