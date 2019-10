Robert Eggers ya tiene nuevo proyecto después de sacudir al mundo con 'The Lighthouse'. La perturbadora cinta protagonizada por Robert Pattinson aún no se ha estrenado en España, pero no ha dejado indiferente a ningún espectador.

Ahora, el director prepara 'The Northman' y ya tiene al reparto perfecto: Nicole Kidman y Alexander Skarsgard, que ya compartieron pantalla como Celeste y Perry Wright en 'Big Little Lies'.

La película es una saga de venganza vikinga ambientada en Islandia en el siglo décimo, ¿no te parece perfecto para las dos estrellas?