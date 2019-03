NBC cancela la serie 'The Michael J. Fox Show'

La cadena NBC ha decidido cancelar 'The Michael J. Fox Show', con tan solo 15 de los 22 episodios que forman la primera temporada emitidos. La serie protagonizada por Michale J. Fox no ha cosechado grandes datos de audiencia y el último capítulo emitido por la network registró poco más de 2 millones de espectadores.



En 'The Michael J. Fox Show', el actor daba vida a un periodista deportivo que tras varios años alejado de las cámaras por una enfermedad volvía al trabajo al tiempo que seguía lidiando con sus problemas de salud y la educación de sus hijos adolescentes.