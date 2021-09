"Una mujer oscura e infeliz": El cambio radical de Penny en 'The Big Bang Theory' antes de estrenarse la serie

Está claro que 'The Big Bang Theory' fue una de las grandes sitcoms de lo últimos tiempos dejando una huella tan grande que le ha valido para pedir a gritos una reunión del reparto de la serie. Durante 12 temporadas disfrutamos de un trio inolvidable con Sheldon, Leonard y Penny, eso sí, muy bien acompañado del resto de sus amigos.

A pesar de que todos les recordamos con un gran cariño a todos los personajes de la serie, según parece uno de los personajes principales no iba a ser como le recordamos. Estamos hablando de Penny, a quien interpretaba Kaley Cuoco. La actriz explica cómo estaba escrito en un principio Penny, quien se iba a llamar Katie, y no tiene nada que ver con el personaje que vimos: "Yo hice la audición para el piloto original y no me cogieron", explicaba en el contenido extra de los DVD de la serie y esto definía a Katie como una "mujer oscura e infeliz".

El capítulo piloto se estrenó en Estados Unidos sin muchos de los actores que después terminarían siendo los habituales en la ficción. De hecho este primer episodio fue moviéndose por múltiples productoras y todas la rechazaron, incluyendo CBS, donde terminaría emitiéndose.

A Kaley se une Chuck Lorre, el creador de la serie, quien explica el proceso por el que pasaron para terminar por definir a Penny: "Era un desastre. No por los actores, sino porque todavía no entendíamos a los personajes. Tuvimos que pasar por aquel fracaso para entender que si una mujer iba a estar en el ambiente de Leonard y Sheldon. Tenía que ser amable con ellos porque esos dos son realmente vulnerables".

Finalmente, Kaley aceptó el papel, aunque fue mucho tiempo después del estreno de aquel desastroso piloto: "Chuck me llamó un año después y me dijo, 'Es un personaje totalmente nuevo y queremos que vengas tú. Leí el guion y sentía que era mucho mejor de lo que había leído hace un año. Supongo que era algo que tenía que pasar".

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco confiesa el momento de 'The Big Bang Theory' que le persigue donde vaya: "Piensan que es divertido"