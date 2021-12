La muerte del actor Willie Garson no saldrá reflejada en 'And Just Like That'

Willie Garson falleció el pasado mes de septiembre a causa de un cáncer de páncreas. Su pérdida fue un duro golpe para toda la familia de 'Sexo en Nueva York', y actrices como Sarah Jessica Parker, con quien mantuvo una amistad sincera y duradera hasta el final de sus días. Garson falleció cuando se encontraba rodando 'And Just Like That…' el reboot de la mítica serie, por eso, muchos fueron los fans que se preguntaron si se le haría un homenaje a su muerte.

Después de muchas especulaciones, Michael Patrick King, el productor del reboot confirmó en una entrevista para The New York Times, que ola muerte de Willie Garson no aparecerá en el rebot por estos motivos: "No es gradable, y la audiencia lo sabrá".

King también quiso dejar claro que "nadie en la historia está muerto", haciendo alusión a ciertos rumores que surgieron sobre un supuesto funeral en 'And Just Like That' y los rumores de que algunos personajes como los de Big de Chris Noth y Samantha Jones de Kim Cattrall.

Siguen intentando superar su muerte

Tras esta trágica noticia, fueron muchos los actores que le dedicaron un homenaje al actor en sus redes sociales. Una de ellas fue Sarah Jessica Parker, con quien mantuvo una amistad de más de 30 años, y calificó la pérdida como "insoportable".

Por su parte, Hilarie Burton decidió hacerse un tatuaje para ilustrar el duelo por el que está pasando tras la pérdida de su gran amigo Garson. El tatuaje tiene la letra de Garson, y se puede leer "calm down" (relájate). Burton explicó su significado, aclarando que "Él te haría el mayor cumplido del mundo. Te decía que eras el más inteligente o el más guapo o el más talentoso o que tu libro/espectáculo/receta/caridad, etc. era importante y valioso. Y justo cuando te sonrojabas, lo atenuaba con un '¡vale, cálmate!'. Y entonces la risa.

...

Seguro que te interesa...

Tráiler de 'And just like that' donde Sarah Jessica Parker se reencuentra con Carrie Bradshaw tras 'Sexo en Nueva York'