El motivo por el que Emilia Clarke nunca se separará de su personaje en 'Juego de Tronos'

La última temporada de 'Juego de Tronos' se encuentra en pleno rodaje y muchos de sus actores ya empiezan a despedirse de sus personajes, que han interpretado durante más de ocho años. Emilia Clarke es una de las protagonistas que ha contado cómo va a recordar para siempre a su personaje, Daenerys Targaryen.

Clarke, en plena promoción por la película 'Solo: una historia de Star Wars', ha acudido al programa 'Live! with Kelly & Ryan' para revelar como planea conmemorar el final de la serie de HBO que le dio la fama, 'Juego de Tronos'.

Como explica en este vídeo del programa, Emilia Clarke se tatuará un dragón en la parte interior de la muñeca, "para que pueda volar". La actriz ha confesado en otras entrevistas que está viviendo intensamente la llegada del final: "Me volví un desastre emocional en el set. Me decían: 'Emilia, está bien' y yo pensaba: 'Pero es la última vez'. En general, se trate o no de una escena emocional, me pone muy triste", ha dicho la actriz.

En una entrevista para Vanity Fair, Clarke explica que ya ha filmado los duros momentos finales de su personaje. "Me dejó jodida", aseguró la actriz, "saber que va a quedar grabado en la memoria lo que Daenerys es...".