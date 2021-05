Ellen DeGeneres y Courteney Cox han sido amigas durante años, pero no ha sido hasta esta semana que se ha descubierto hasta qué punto son íntimas.

Durante una aparición de la actriz de 'Friends' en el programa de Ellen, donde además habló de la "emotiva" reunión de la serie, fue cuando revelaron que son 'compis de piso'.

"El mundo conoce a nuestra siguiente invitada por una pequeña serie llamada 'Friends', pero actualmente yo simplemente la conozco como mi casera, demos la bienvenida a Courteney Cox", revelaba al comienzo de la entrevista Ellen.

Aunque Cox replicaba que más que casera, se ve como "su compañera de piso". La razón de este acuerdo, según aclara la propia DeGeneres, se debe a que acaba de vender su casa.

Efectivamente la revista Metro reporta que Ellen y su mujer Portia de Rossi vendieron su mansión de Beverly Hills este abril por 47 millones de dólares.

"Debería explicarme. No tengo problemas matrimoniales. No estoy fuera de mi casa porque... no estoy viviendo con Courteney Cox porque me hayan echado de mi casa", bromea.

"Hemos vendido nuestra casa aquí en Beverly Hills y necesitaba un sitio donde quedarme. Y Courteney fue tan amable de decir, 'Sí, quédate en mi casa'", revela.

Ellen y Courteney, compañeras de piso

En cuanto a la convivencia, ¿se ha puesto Cox en modo Monica Geller? Lo cierto es que la actriz le confiesa a Ellen que no es precisamente la mejor 'roommate', aunque realmente se ven poco.

"Bueno, digámoslo así: Estaba nerviosa de que te quedaras aquí porque no he estado en un año. Así que hice que lo limpiaran y lo moví todo a la parte derecha del baño para que tuvieras espacio en los cajones", cuenta Courteney.

Pero cuando hizo que su asistente le enseñara por videollamada cómo iba todo, ya que ella no está viviendo en la casa a tiempo completo, añade: "Le dije 'dame una vuelta' y de repente, 'bueno, ¿dónde está mi maquillaje?'. Así que, básicamente, eres una terrible compañera. Te adueñaste de tu lado y del mío", asegura riendo.

Ellen por su parte ha hecho de las suyas subiendo un vídeo donde le gasta una broma (o eso creemos) a Cox enseñando que se ha encontrado unos "calzoncillos para dos" en uno de sus cajones..

