La Montaña traiciona a Cersei y pide perdón por lo que hizo en el 8x04 de 'Juego de Tronos'

Si aún no has visto el 8x04 de 'Juego de Tronos', no sigas leyendo esta noticia ya que contiene SPOILERS.

El final del último capítulo de la serie de HBO tuvo un final de lo más impactante, y el actor Hafthor Julius Björnsson ha querido pedir perdón por las acciones de La Montaña, su personaje en la serie.

Björnsson es un conocido atleta de fuerza profesional, pero bajo su dura apariencia parece encerrar un gran corazón, como ha demostrado con la imagen que puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

'Juego de Tronos: El significado de 'Dracarys'