Modern Family reina en los premios de la asociación de los productores americanos

Hay premios de todos y para todos. Los últimos en entregarse han sido los Producers Guild of America (PGA Awards), es decir, la industria premia las mejores producciones del año pasado.



En esta ocasión ha habido una sorpresa: la comedia de la ABC Modern Family ha destronado a '30 Rock' en la categoría de mejor comedia. La serie protagonizada por Sofia Vergara se medía con Glee (triunfadora en los Globos de Oro), 'Larry David', 'The Office' y '30 Rock', premiada del 2008 al 2010.



Respecto a la mejor serie dramática no hubo sorpresa. La exitosa serie de la AMC 'Mad Men' se llevó a casa por tercer año consecutivo el PGA Award, frente a su compañera de cadena 'Breaking Bad', 'Dexter' (Showtime), 'Lost' (ABC) o 'True Blood' (HBO).



En el apartado a mejor miniserie o TV movie, la producida por Steven Spielberg fue la ganadora del premio. 'The Pacific' (HBO) reinó sobre 'Temple Grandin' (de la misma cadena), que sí se llevó el Globo de Oro en esta categoría hace una semana.