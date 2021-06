Mischa Barton, acusada de ser una "pesadilla" y un "desastre" en el set de 'The O.C.' tras hablar de su salida

La salida de Mischa Barton de 'The O.C.' fue una de las muertes más sonadas de la televisión en los 2000. A lo largo de los años se ha especulado mucho sobre lo que ocurría detrás de las cámaras en la popular serie, y ahora parece haberse abierto la caja de pandora debido al podcast 'Welcome to the OC, bitches' que han lanzado Rachel Bilson y Melinda Clarke.

Además, hace un par de semanas Mischa Barton se decidió a romper su silencio y hablar por primera vez de la experiencia que tuvo en el set y por qué decidió abandonar la serie. Entre sus declaraciones dejó entrever que había recibido "bullying" por parte de alguien, que la habían puesto bajo mucha presión y que no veía otra salida.

Ahora una fuente que trabajó en el rodaje ha revelado en exclusiva a Page Six cómo era presuntamente Barton en esos años.

Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton y Ben McKenzie de 'The O.C.' | Getty Images

Asegura que era "una pesadilla" trabajar con la actriz y que el equipo estaba muy frustrado porque "llegaba tarde constantemente" a los rodajes.

"Ahora quiere ir y decir que le hicieron bullying. No era bullying. Pero a la gente no le gustaba estar horas esperando a que apareciese", asegura.

"Era un desastre", comenta sobre toda la situación. Además, revela que la madre de Barton, que actuaba de manager, tampoco mejoró las cosas.

La reacción de Rachel Bilson

Su co-star y amiga en la ficción Rachel Bilson se pronunció en su podcast a las palabras que había dicho Mischa, dejando claro su desconcierto hacia algunas de sus declaraciones sobre haber recibido un mal trato.

"Yo tuve una perspectiva distinta", asegura la actriz, además de invitar a Mischa a que acuda a su podcast sobre la serie para aclarar su versión.

Seguro que te interesa:

Cuando Seth conoció a Blair: Adam Brody cuenta cómo surgió el amor con Leighton Meester