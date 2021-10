Miranda Cosgrove recuerda el accidente que sufrió hace años y cómo le dejaron un "agujero inexplicable" tras la operación

La actriz de 28 años Miranda Cosgrove ha hablado en el podcast 'Hypochondriactor' con Sean Hayes y la Doctora Priyanka Wali, donde ha revelado detalles sobre su condición médica que, todavía, los médicos no pueden explicar.

Hace cerca de 10 años, la estrella de 'iCarly' se rompió el tobillo cuando el autobús de su gira en el que viajaba tuvo un accidente. En el podcast la actriz cuenta que descubrió la presencia de un agujero en su pierna al quitarse la escayola. Este está a unos cinco centímetros por encima del tobillo y Miranda Cosgrove dice que la lesión parece como si "alguien hubiera perforado completamente y hecho un agujero" en su pierna.

"Fue muy extraño, porque cuando me desperté, tenía una escayola, como una escayola blanda, y más tarde volví y me la quitaron. Y entonces fue cuando me di cuenta del agujero", explica. La actriz no entendía a qué se debía: "Y yo hacía preguntas como: "¿Qué es esto? ¿Qué es eso?' Y entonces yo estaba como 'Espera, ¿por qué hay un agujero en mi pierna' Y ellos me decían: 'Oh, nosotros no hicimos eso'", refiriéndose a los cirujanos que llevaron a cabo su operación.

Miranda explica que, con el tiempo, creció una costra en el lugar del agujero, "pero se notaba que era como si alguien lo hubiera pinchado por completo y hecho un agujero".

Miranda y las teorías sobre su rareza médica

La Doctora Wali apunta en el podcast que, aunque tiene alguna teoría sobre cómo ha llegado ese agujero a su pierna, "la cosa es que su cirujano sabría qué le hicieron".

Por otro lado, Hayes pinta una cómica escena de lo que podría haber ocurrido el día que operaron a Miranda: "Me imagino a estos cirujanos, mientras estás anestesiada, de pie uno al lado del otro, como una habitación llena de como ocho personas rodeando tu cuerpo, mientras están trabajando en tu tobillo, mientras estás anestesiada diciendo: 'Oye, ¿lo hiciste? ¿Hiciste eso?' 'No, no lo hice. ¿Lo hiciste?' 'No, no lo hice'".

Cosgrove señala que lo "extraño" es que no sintió ningún dolor por el agujero, que describe como "un misterio más". "La única respuesta que recibí, y me puedes decir si esto tiene algún sentido, fue que el fisioterapeuta me dijo que a veces tienen que drenar la sangre del pie durante la cirugía, y que tienen que hacer un agujero para arreglar eso. ¿Tiene eso algún sentido?", añade.

La Doctora Wali le dice a Miranda que 'no lo descartaría' y que 'merece una respuesta' sobre el agujero: "Si te van a anestesiar y a hacer cosas en tu cuerpo, te mereces saber qué agujeros te están haciendo".

