Michelle Dockery (Lady Mary): "Hemos perdido la caballerosidad"

"Lo importante era encontrar un marido para sobrevivir económicamente". Así de tajante reconoce la actriz Laura Carmichael el difícil papel de las mujeres que vivieron en la época de 'Downton Abbey', la serie que protagoniza junto a Michelle Dockery y Jessica Brown Findlay. Las tres actrices británicas, que interpretan a las hermanas Crawley (hijas del conde de Grantham pero no herederas del castillo de Downton por el simple hecho de ser mujeres) han concedido una entrevista en exclusiva al magazine '[[LINK:EXTERNO|||http://www.radiotimes.com/news/2011-10-25/downton-abbey's-michelle-dockery-chivalry-is-dying|||Radio Times]]'.



Era una época en que las mujeres tenían pocos derechos y un ventajoso matrimonio era la única medida de éxito. Pero Michelle Dockery, que interpreta a la incoformista Lady Mary, encuentra aspectos positivos a esta época de principios del siglo XX, como la caballerosidad: "Esas viejas costumbres, como que los hombres se pongan de pie cuando las mujeres llegan a la mesa o que abran las puertas a tu paso, es encantador, y es agradable cuando ves a un hombre hacer eso".



Dockery y sus "hermanas", Laura Carmichael (Lady Edith) y Jessica Brown Findlay (Lady Sybil), se encuentran rodando el episodio especial de Navidad. Desde el pasado 11 de septiembre, más de 9 millones de británicos se sientan cada domingo a ver un nuevo episodio de la segunda temporada de 'Downton Abbey' (ITV). Muy pronto podremos ver en España qué depara a la familia Crawley en una de las épocas más violentas del siglo XX: la I Guerra Mundial.



Michelle Dockery no suelta prenda sobre el futuro de su personaje: "Si se casa con Matthew (Dan Stevens), tiene que dejar todo bien atado. Su futuro va unido al de Downton. Pero me gusta que sea un amor no resuelto, porque en el momento que se decidan, perderá interés".



No tendremos que esperar mucho para conocer cuál es el futuro de la pareja en 'Downton Abbey'. Antena 3 estrenará muy pronto la esperada segunda temporada de la serie más vista en Reino Unido, que ha ganado 6 premios Emmy en la última edición.