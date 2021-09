Michael Gandolfini se sincera sobre cómo ha sido interpretar al personaje de su fallecido padre, Tony Soprano

Han pasado más de diez años desde que terminó la serie de 'Los Soprano', una de las ficciones más exitosas de la primera década del siglo XXI y ya de la historia de la televisión. La serie se adentra en toda una trama de mafiosos, centrada en Tony Soprano, y fue toda una revolución en el mundo de la pequeña pantalla, dando paso a una nueva forma de contar historias, esta vez en formato televisivo.

'The Many Saints of Newark' va a ser una expansión de este universo, aunque esta vez en forma de película. Este largometraje será una precuela de la serie original y nos situará en la juventud de Tony Soprano, mientras es absorbido por la vida de la mafia en las calles devastadas por los disturbios raciales de Newark en la década de 1960.

En esta ocasión, el papel de Tony Soprano lo encarna Michael Gandolfini, el hijo del fallecido James Gandolfini que diera vida a ese personaje en la icónica 'Los Soprano'. La película ha sufrido varios retrasos desde que se anunciara, pero, la espera llegará a su fin pronto.

Y ahora, a pesar de que a los fans pueda parecerles que el casting de esta película es perfecto, para Michael Gandolfini fue muy difícil, como él mismo ha revelado en una entrevista con Empire, llegando a decir que tomar este papel fue "probablemente la decisión más difícil que he tenido que tomar".

James Gandolfini como Tony Soprano | HBO

"No quería presionarme a mí mismo para salir de este sentimiento como si hubiera crecido en términos de mis sentimientos hacia mi padre. Solo quería ser el mejor actor que pudiera ser, interpretando a Tony de la manera que David Chase quería, escena por escena", asegura el actor. "No pensé en mi duelo porque... bueno, me hubiera cagado en la cama", añade sobre la muerte de su padre de un ataque al corazón en 2013.

"El personaje de mi padre tenía toda esta hermosa sensibilidad debajo de toda la violencia. Esta versión de él es al revés", dice sobre el papel de su padre, papel que, por cierto, no conoció directamente hasta que fue elegido para esta película, ya que nunca había visto 'Los Soprano'. "Su curiosidad y sensibilidad son lo primero. No es un gángster armado. Es un niño que es reducido y arrastrado", opina.

Deborah Lin, la mujer de James Gandolfini ha hablado, como recoge Page Six, sobre lo que opinaría sobre su hijo interpretando su papel: cree que estaría feliz. "Sé que le tomó mucho coraje asumir este papel. Fue muy emotivo. Pero toda la familia está muy orgullosa de él. Su padre estaría muy orgulloso". Tendremos que esperar al 1 de octubre para verlo.

