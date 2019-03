Meredith Grey ya no volverá a ser la protagonista de ‘Anatomía de Grey’

Aunque el tema principal de la nueva temporada de ‘Anatomía de Grey’ sea el amor, la presidenta de entretenimiento de la ABC, Channing Dungey, aseguraba que en esta ocasión el personaje de Ellen Pompeo no iba a ser el centro de atención romántico ya que su personaje tenía una nueva trayectoria como madre soltera.

"Meredith tendrá una nueva trayectoria más enfocada a descubrir quién es ella como madre soltera y cirujana”. Señalaba Dungey en el tour de prensa de los TCA (Asociación de Críticos de la Televisión) y que recogía TV Line.

"Ellen ha dejado muy claro que no quiere que las aventuras de Meredith se ciñan solo a ser románticas" refiriéndose a las declaraciones que la actriz realizó a 'The Hollywood Reporter' donde Pompeo destacaba que no entendía la insistencia de la ABC por emparejarla nuevamente cuando "Aun no estaba seca la tinta de los papeles de la salida (de Patrick) y ya estaban buscando un nuevo chico". Lamentó la actriz.

No obstante, Channing Dungey no negó con rotundidad que en esta nueva temporada Grey no fuera a encontrar el amor, sino que se centraría más en otros aspectos también importantes del personaje.

"No estoy diciendo que no. Creo que lo hará (eventualmente). Solo digo que ahora ella se encuentra en una trayectoria más enfocada en su evolución como doctora y madre. Hay muchas más cosas que citas, y yo creo que Ellen está emocionada - todos lo estamos- al explorar aspectos diferentes de un personaje".

Quizá la llegada del nuevo doctor, el 'Dios de la Ortopedia', interpretado por Chris Carmack, sea el que vuelva hacer tambalear a Meredith Grey.

La temporada número 15 de ‘Anatomía de Grey’ se estrenará el próximo 27 de septiembre.