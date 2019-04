"No estaríamos aquí sin ti": El precioso mensaje de Stephen Amell a Emily Bett Rickards tras abandonar 'Arrow'

La actriz Emily Bett Rickards lleva siete años conquistándonos con su papel de Felicity Smoak en 'Arrow'. Personaje que se ganó el favor del público desde el primer momento en el que apareció en pantalla y acabó convirtiéndose en la gran protagonista junto a Stephen Amell (Oliver Queen).

Por ello, su despedida es muy importante pues su trama era fundamental en la serie y todavía no sabemos cómo se resolverá ya que el final está confirmado en su octava temporada.

De esta manera, Emily dice adiós a su personaje con la séptima entrega que terminará de emitirse el próximo mes de mayo.

Tras la noticia, su compañero Stephen Amell ha querido dedicarle unas emotivas palabras en su último día de rodaje juntos a través de Instagram:

"Para mí... el 3 de agosto de 2012 es el día más importante en la historia de nuestra serie. Fue el primer día que trabajé con Emily. Su energía y la vitalidad que le dio a Felicity Smoak solo es superada por lo que ella personalmente me dio. Ella era una compañera de trabajo que se convirtió en una mejor amiga. Ahora, en el primer día de nuestro último episodio juntos, me gustaría que todos supieran lo mucho que aprecio los últimos siete años. EmBett ... No estaríamos aquí sin ti. Te quiero. Y no puedo esperar a ver qué haces a continuación".

