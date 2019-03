Mayim Bialik tranquiliza a los fans de 'The Big Bang Theory' y asegura que siempre está "feliz de meterse en la cama" con Jim Parsons

Seguramente el capítulo final de 'The Big Bang Theory' romperá el corazón de muchos fans que siguen la serie, pero, hasta que eso llegue podremos seguir disfrutando de todos sus míticos capítulos en Neox y en CBS de la temporada doce que está por llegar. Aunque Mayim Bialik, que da vida a Amy Farrah Fowler en la ficción, se mostró muy descontenta con la decisión de que 'Big Bang' finalizara, y otros protagonistas como Kaley Cuoco (Penny) y Kunal Nayyar (Rajesh) se despidieran de la serie con emotivos mensajes, parece que todos los actores ya están concienciados de que la vida sigue y que tienen que dar lo mejor de ellos mismos en esta última entrega.

El rodaje de la doceava temporada acaba de comenzar y los protagonistas de la serie no paran de subir instantáneas sobre los últimos momentos que pasarán juntos en el set. Como no podría ser de otra forma, Mayim Bialik y Jim Parsons, que interpretan a una de las parejas más queridas de la serie, Amy y Sheldon se ha sumado a sus compañeros, compartiendo una tierna imagen en la que aparecen tumbados en la cama en una de las escenas del rodaje y demostrando que el problema no es entre ellos pese a la decisión de Jim Parsons.

Bialik describe el momento asegurando que "siempre está feliz de 'meterse en la cama' (dar el callo) con este tipo", refiriéndose a Parsons.

La pareja, que está casada en la ficción protagonizó algunos de los momentos más entrañables de la serie, como cuando Sheldon le pidió matrimonio a Amy. La temporada 12 estará disponible a partir del 25 de septiembre.