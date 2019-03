Mayim Bialik, una de las protagonistas de la comedia 'The Big Bang Theory', publicó hace unos días un texto publicado en el 'The New York Times' que ha generado bastante controversia. En esta carta, Bialik alega que las acusaciones a Harvey Weinstein son horribles, aunque no le ha sorprendido en absoluto.

"Todavía tomo decisiones cada día como actriz de 41 años, que considero que son para mi propia protección. He decidido que mi parte sexual está mejor reservada para las situaciones privadas con aquellos con los que puedo intimar. Me visto modestamente. No flirteo con hombres, por norma", escribió.

Estas palabras causaron bastante polémica entre las mujeres tanto de dentro como de fuera de la industria de Hollywood. Como era de esperar, no tardaron en surgir comentarios de diferentes mujeres como fue el caso de Martha Plimpton que afirmó que "la violencia sexual contra las mujeres es un epidemia global. Ponerlo en un marco de problemas de autoestima o falta de feminismo es abominable".

Mayim Bialik ha utilizado sus cuentas de Twitter e Instagram para retractarse de lo que dijo porque parece ser que se ha dado cuenta de que sus comentarios no fueron los correctos.

"Quiero hablar sobre mi opinión en 'The New York Times' y la reacción que tuvo. Dejadme decir clara y explícitamente que lo siento mucho. Cómo vistas o cómo te comportes no te aporta ninguna protección ante una agresión, no es la forma de tu vestido ni ningún acto lo que te hace responsable de ser agredida; no eres nunca la responsable de ser agredida. Aplaudo el valor de las mujeres que siguen hacia adelante. Apoyo a esas mujeres mientras buscamos y demandamos responsabilidad de los únicos responsables de las agresiones y las violaciones: las personas quienes cometen esos crueles crímenes. Estoy motivada y dispuesta a trabajar duro por el empoderamiento femenino. De verdad, lo siento por causar tanto dolor y espero que todas podáis perdonarme".