Finalmente, la reunión de 'Friends' no fue al completo. Matthew Perry no pudo acudir al programa de NBC que rendía homenaje a James Burrows, director de muchos episodios de la comedia de los 90.



La razón es que se encontraba en Londres, ya que en breve se estrenará como autor de teatro con su obre 'The End of Longing' en el West End Theater de la capital inglesa.



Durante la promoción de esta obra, en una entrevista a un programa en BBC Radio 2, donde habló sobre su pasado como Chandler Bing o sus adicciones, tal y como recoge Fotogramas.



"No recuerdo tres años de la serie, así que ninguno de esas temporadas. Durante ese tiempo, entre la tercera y la sexta, estuve un poco ido. Fueron unos años difíciles", comentó el actor refiriéndose a los problemas de adicciones que le hicieron ingresar dos veces en un centro de rehabilitación.