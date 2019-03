'Masters of Sex' lanza un tráiler de su segunda temporada

La ficción protagonizada por Lizzy Caplan y Michael Sheen, que se estrenó el 29 de septiembre de 2013, cerró su primera temporada con gran éxito de audiencia y crítica. Para esta nueva entrega, que se estrenará el 13 de julio, 'Masters of Sex', ha fichado a la actriz Betsy Brandt, conocida por su papel en 'Breaking Bad, quién interpretará a Bárbara, la nueva secretaria del Dr. William Masters (Michael Sheen).



Creada por Michelle Ashford, 'Masters of Sex', basada en un libro de Thomas Maier, cuenta la historia de la psicóloga Virginia Johnson (Lizzy Caplan -'New Girl'-) y el ginecólogo William Masters (Michael Sheen - 'El desafío Frost contra Nixon'-), cuyos estudios sobre la sexualidad a mediados de los 60 cambiaron el modo de ver las relaciones de pareja en la sociedad estadounidense de la época.



Mientras esperamos al 13 de juli a que vean la luz los nuevos episodios, podemos disfrutar de un adelanto, con el trailer oficial, de lo que podremos ver en esta nueva temporada.